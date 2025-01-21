19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-1
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"النفط" يهبط بعد وعود ترامب بتعزيز الإنتاج وتخفيف القيود التجارية
Lebanon 24
21-01-2025
|
00:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، إلى جانب إحجامه عن فرض رسوم جمركية جديدة.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11 سنتًا، أو ما يعادل 0.14%، لتسجل 80.04 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:56 بتوقيت غرينتش.
Advertisement
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، الأكثر تداولًا لشهر آذار، بمقدار 67 سنتًا لتصل إلى 76.72 دولارًا للبرميل مقارنة بإغلاق يوم الجمعة. ولم تتم أي تسوية للعقود في السوق الأميركية يوم الاثنين بسبب عطلة عامة. وينتهي عقد شباط اليوم الثلاثاء، وفق وكالة "رويترز".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. ممثلة ومُقدّمة برامج لبنانيّة عادت إلى منزلها في الضاحية الجنوبية وهذا ما قالته
Lebanon 24
بالصورة.. ممثلة ومُقدّمة برامج لبنانيّة عادت إلى منزلها في الضاحية الجنوبية وهذا ما قالته
06:24 | 2025-01-20
20/01/2025 06:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام خطير من أدرعي عن لبنان.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
كلام خطير من أدرعي عن لبنان.. هذا ما كشفه
13:24 | 2025-01-20
20/01/2025 01:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في "الوطني الحر".. تعيين مستشار جديد للرئيس عون!
Lebanon 24
كان في "الوطني الحر".. تعيين مستشار جديد للرئيس عون!
11:50 | 2025-01-20
20/01/2025 11:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوّجت 3 مرّات... ممثلة لبنانيّة في السعوديّة مع زوجها المنتج (صور وفيديو)
Lebanon 24
تزوّجت 3 مرّات... ممثلة لبنانيّة في السعوديّة مع زوجها المنتج (صور وفيديو)
08:21 | 2025-01-20
20/01/2025 08:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. "حزب الله" يريد هذه الوزارة
Lebanon 24
آخر معلومة.. "حزب الله" يريد هذه الوزارة
14:10 | 2025-01-20
20/01/2025 02:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:48 | 2025-01-21
سوف نستعيدها.. لماذا يريد ترامب قناة بنما؟
02:45 | 2025-01-21
إحتياطي مصرف لبنان ارتفع 300 مليون دولار.. وهذه هي التفاصيل
02:04 | 2025-01-21
ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
01:16 | 2025-01-21
الذهب يستقر مع تركيز الأسواق على سياسات ترامب
23:00 | 2025-01-20
دولة عربية من بين كبار المستوردين.. ارتفاع كبير في صادرات اللحوم الروسية
16:00 | 2025-01-20
رغم استمرار تأثير الحرب.. معدل البطالة في إسرائيل ينخفض
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
21/01/2025 11:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
21/01/2025 11:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
21/01/2025 11:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24