الذهب يستقر مع تركيز الأسواق على سياسات ترامب

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استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تقييم الأسواق للعواقب المحتملة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الثانية بعد تنصيبه.بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2707.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:07 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.7% إلى 2730 دولارًا.بعد أسابيع من التكهنات حول الرسوم الجمركية التي قد يفرضها ترامب في أول يوم له بالمنصب، ساهمت الأنباء عن تأجيل اتخاذ قرار بشأنها في ارتفاع الأسهم العالمية وضغطت على الدولار، وفق وكالة "رويترز".