كيف تفاعلت الأسواق المالية مع قرارات الرئيس ترامب؟

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تباين أداء الأسواق المالية حول العالم، بعد تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإصداره قرارات وأوامر تنفيذية متعددة، وارتفع الدولار الأميركي أمام جميع عملات مجموعة العشر، باستثناء الين، وقفزت عوائدُ سندات الخزانة الأميركية، وذلك بعد أن أعلنَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطتَه لفرض رسومٍ جمركيةٍ تصل إلى 25% على المكسيك وكندا، ابتداء من شباط.وتراجعت عملتا الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بنسبةٍ تصل إلى 1.4%، عقب تهديدات ترامب بفرض الرسوم الجمركية، في حين صعد مؤشر بلومبرغ للدولار بنحو 1%.وفي الوقت نفسه، شهدت الأسواقُ الصينية تقلباتٍ حادة بعد أن قرر الرئيس عدمَ الإعلان عن رسوم جمركيةٍ جديدة على الصين في أول يوم له في منصبه.ويخطط ترامب لإصدار مذكرة، توجه الوكالات الفيدرالية لدراسة السياسات التجارية الحالية والعلاقات مع الصين وكندا والمكسيك، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".