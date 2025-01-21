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إقتصاد

بعد تراجعها القياسي.. إليكم كم سجلت "البيتكوين"

Lebanon 24
21-01-2025 | 14:35
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شهدت عملة بتكوين، أكبر العملات المشفرة عالميًا، ارتفاعًا في تداولات متقلبة يوم الثلاثاء، بعد تراجعها عن مستوى قياسي جديد سجلته يوم الإثنين، وذلك في ظل خيبة أمل المستثمرين جراء عدم كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سياسات داعمة للعملات المشفرة في أول يوم له في منصبه.
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سجلت بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا عند 109071 دولارا أمس عندما أدى ترامب اليمين، لكن العملة المشفرة قلصت مكاسبها وجرى تداولها منخفضة في ساعات التداول الأوروبية والآسيوية بعد عدم ظهور العملة المشفرة في موجة الأوامر التنفيذية لترامب في يومه الأول رئيسا للولايات المتحدة.

وزادت بتكوين لاحقا 2.40 بالمئة إلى 105009.35 دولار في ساعات التداول الأميركية، بينما صعدت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، 0.84 بالمئة إلى 3308.53 دولار مع بدء السوق في التخلص من بعض الشعور بخيبة الأمل. (سكاي نيوز) 

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