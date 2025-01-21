بعد تراجعها القياسي.. إليكم كم سجلت "البيتكوين"

Advertisement

سجلت بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا عند 109071 دولارا أمس عندما أدى ترامب اليمين، لكن العملة المشفرة قلصت مكاسبها وجرى تداولها منخفضة في ساعات التداول الأوروبية والآسيوية بعد عدم ظهور العملة المشفرة في موجة الأوامر التنفيذية لترامب في يومه الأول رئيسا للولايات المتحدة.وزادت بتكوين لاحقا 2.40 بالمئة إلى 105009.35 دولار في ساعات التداول الأميركية، بينما صعدت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، 0.84 بالمئة إلى 3308.53 دولار مع بدء السوق في التخلص من بعض الشعور بخيبة الأمل. (سكاي نيوز)