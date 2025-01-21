14
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-4
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد تراجعها القياسي.. إليكم كم سجلت "البيتكوين"
Lebanon 24
21-01-2025
|
14:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت عملة بتكوين، أكبر العملات المشفرة عالميًا، ارتفاعًا في تداولات متقلبة يوم الثلاثاء، بعد تراجعها عن مستوى قياسي جديد سجلته يوم الإثنين، وذلك في ظل خيبة أمل المستثمرين جراء عدم كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سياسات داعمة للعملات المشفرة في أول يوم له في منصبه.
Advertisement
سجلت بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا عند 109071 دولارا أمس عندما أدى ترامب اليمين، لكن العملة المشفرة قلصت مكاسبها وجرى تداولها منخفضة في ساعات التداول الأوروبية والآسيوية بعد عدم ظهور العملة المشفرة في موجة الأوامر التنفيذية لترامب في يومه الأول رئيسا للولايات المتحدة.
وزادت بتكوين لاحقا 2.40 بالمئة إلى 105009.35 دولار في ساعات التداول الأميركية، بينما صعدت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، 0.84 بالمئة إلى 3308.53 دولار مع بدء السوق في التخلص من بعض الشعور بخيبة الأمل. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نظرات الممثل التركي الشهير لياسمين صبري حديث الجمهور.. شاهدوا مدى إعجابه بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
نظرات الممثل التركي الشهير لياسمين صبري حديث الجمهور.. شاهدوا مدى إعجابه بجمالها (فيديو)
01:59 | 2025-01-21
21/01/2025 01:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هي حبيبة طليق نادين الراسي.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة (صور)
Lebanon 24
هي حبيبة طليق نادين الراسي.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة (صور)
03:09 | 2025-01-21
21/01/2025 03:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة النجم السوري باسيل خياط تخطف الأنظار في الرياض (فيديو)
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة النجم السوري باسيل خياط تخطف الأنظار في الرياض (فيديو)
02:50 | 2025-01-21
21/01/2025 02:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
يتجوّل بين جبيل وعمشيت... وهذا ما يقوم به في ساعات المساء
Lebanon 24
يتجوّل بين جبيل وعمشيت... وهذا ما يقوم به في ساعات المساء
10:32 | 2025-01-21
21/01/2025 10:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة جديدة تتعلّق بزوجة بشار الأسد... هذه تفاصيلها
Lebanon 24
فضيحة جديدة تتعلّق بزوجة بشار الأسد... هذه تفاصيلها
07:00 | 2025-01-21
21/01/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:52 | 2025-01-21
"رينو" تنتج عدداً قياسياً من السيارات في المغرب
12:46 | 2025-01-21
خسائر كبيرة.. كيف أرهقت الحرب اقتصاد إسرائيل؟
10:24 | 2025-01-21
عجز ميزانية المغرب يتراجع إلى 3.9%
08:54 | 2025-01-21
ترامب يتجه لفرض 25% على الواردات من كندا والمكسيك
06:43 | 2025-01-21
بيان من وزير الإتّصالات... هذا ما جاء فيه
05:59 | 2025-01-21
22 مليار دولار استثمارات جديدة لمصارف الإمارات
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
22/01/2025 01:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
22/01/2025 01:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
22/01/2025 01:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24