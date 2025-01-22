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إقتصاد

أسعار النفط مستقرة مع تقييم المستثمرين لسياسات ترامب

Lebanon 24
22-01-2025 | 01:34
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استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة في أول يوم له في منصبه وتأثير ذلك على الإمدادات.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3 سنتات لتصل إلى 79.26 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في آذار تسعة سنتات إلى 75.74 دولارًا للبرميل، وذلك بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش.
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وضع ترامب يوم الاثنين خطة شاملة لتعزيز إنتاج النفط والغاز، شملت إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتسريع إصدار التصاريح، وإلغاء بعض الحمايات البيئية، وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وفق وكالة "رويترز".
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