الهيئة المنظمة للاتصالات تمنت للرئيسين عون وسلام النجاح في مهمتهما

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تمنت "الهيئة المنظمة للاتصالات" في بيان، لرئيس الجمهروية العماد جوزاف عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام "النجاح في مهمتهما لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في لبنان".وأملت بعدما "أشار فخامته في خطاب القسم إلى تفعيل دور الهيئات الناظمة"، "أن يتم تعيين مجلس إدارة جديد للهيئة المنظمة للاتصالات الشاغر منذ العام 2012 وتفعيل أنشطتها في أقرب وقت ممكن، مع منحها الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الاتصالات 431/2002، والتي حال دون ذلك بسبب التدخلات السياسية المتواصلة". (الوكالة الوطنية)