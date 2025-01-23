قطار بين أبوظبي ودبي يختزل زمن الرحلة إلى 30 دقيقة!

أعلنت دولة الإمارات عن مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط بين أبوظبي ودبي، مما يتيح التنقل بين الإمارتين في 30 دقيقة فقط.

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المشروع يشمل تطوير شبكة سكك حديدية متكاملة للركاب، مع 4 محطات رئيسية في أبوظبي، دبي، الشارقة، والفجيرة. القطار سيكون بسرعة مبدئية تصل إلى 200 كم/س، وسيصل لاحقًا إلى 350 كم/س. يهدف المشروع إلى دعم الاقتصاد المحلي بمقدار 145 مليار درهم في العقود المقبلة، وتحقيق أهداف "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050". كما يعزز جودة الحياة عبر تقليل مدة التنقل اليومي ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وتم طرح المناقصات للمشروع واعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة، تمهيدًا للانتهاء من المشروع في السنوات المقبلة. المشروع شهد مباركة القيادة الإماراتية، ويعد خطوة كبيرة نحو تعزيز البنية التحتية الوطنية ودعم الاستدامة. (ارم نيوز)