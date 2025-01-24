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إقتصاد

تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى معدلاتها

Lebanon 24
24-01-2025 | 03:42
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تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا الشهر الجاري إلى أدنى معدلاتها خلال عام.

وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها الرئيسي لقياس ثقة المستهلك تراجع في كانون الثاني الجاري بواقع خمس نقاط ليسجل "سالب 22"، في أدنى قراءة للمؤشر منذ نهاية 2023. (سكاي نيوز)
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