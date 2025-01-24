صادرات الحمضيات التركية تتجاوز مليار دولار في 2024

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بلغت عائدات صادرات تركيا من الحمضيات خلال العام الماضي مليارا و46 مليونا و128 ألف دولار.وبحسب معطيات اتحاد مصدري البحر المتوسط، صدّرت تركيا في عام 2024 نحو مليون و639 ألف طن من منتجات الحمضيات إلى دول عديدة حول العالم.وكانت المنتجات الأكثر تصديرا إلى الخارج هي اليوسفي والليمون والبرتقال والغريب فروت على التوالي.وجاءت روسيا في المركز الأول في استيراد الحمضيات من تركيا بواقع 375 مليون دولار، ثم العراق بـ 197 مليون دولار، وأوكرانيا بـ 108 ملايين دولار، ورومانيا بـ 49 مليون دولار، وبولندا بـ 48 مليون دولار.وذكر نائب رئيس مجلس الحمضيات في تركيا، كمال قاتشماز، أن الحمضيات التركية تتميز بمذاقها ونكهتها الفريدة، ما جعلها مفضلة في العديد من الدول.وأشار قاتشماز إلى أن صادرات الفواكه والخضروات الطازجة بلغت العام الماضي 3 مليارات و401 مليون دولار تشكل الحمضيات قسما مهما منها.ولفت إلى أن الحمضيات شكلت 43 بالمئة من إجمالي صادرات الفاكهة والخضروات الطازجة في عام 2024. (الاناضول)