ارتفاع أسعار الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لآفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وسط حالة من عدم اليقين في ظل سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر نيسان المقبل (Comex) بنسبة 0.40% إلى 2804.60 دولار للأونصة.فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.29% إلى 2767.46 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات. (روسيا اليوم)