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إقتصاد

بعد فرض ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين.. ارتفاع في اسعار النفط

Lebanon 24
03-02-2025 | 01:26
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قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين، الأمر الذي يثير مخاوف من حرب تجارية واضطراب إمدادات الخام من اثنين من كبار الموردين للولايات المتحدة.
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لكن توقعات انخفاض الطلب على الوقود حدت من المكاسب وبحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، صعد خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 2% أو 1.44 دولار إلى 73.97 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوع عن 75.18 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.8% أو ما يعادل 62 سنتا إلى 77.34 دولار للبرميل.
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