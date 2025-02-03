الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار بعد فرض ترامب رسوما جمركية

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تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين تحت ضغط ارتفاع الدولار، مع تصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين مطلع الأسبوع.وبحلول الساعة 01:13 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 2784.84 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2825.80 دولار للأونصة.وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مما جعل الذهب المُقوَّم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وفق وكالة " رويترز".