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إقتصاد

تهديدات ترامب الجمركية "تضرب" الأسواق الأوروبية

Lebanon 24
03-02-2025 | 16:00
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انخفضت الأسهم الأوروبية في تعاملات، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي على غرار الصين وكندا والمكسيك.

وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت موسكو، فقد مؤشر "داكس" الألماني 1.77% وسجل 21347.99 نقطة، وتراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 1.4% إلى 8552.19 نقطة.
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وانخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.78% إلى 7809.01 نقطة، بحسب ما أظهرته التداولات، وانخفض المؤشر الفرعي لقطاع السيارات بنسبة 3.5%. (سكاي نيوز) 

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