تهديدات ترامب الجمركية "تضرب" الأسواق الأوروبية

Advertisement

وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت موسكو، فقد مؤشر "داكس" الألماني 1.77% وسجل 21347.99 نقطة، وتراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 1.4% إلى 8552.19 نقطة.وانخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.78% إلى 7809.01 نقطة، بحسب ما أظهرته التداولات، وانخفض المؤشر الفرعي لقطاع السيارات بنسبة 3.5%. (سكاي نيوز)