رئيس "Bentley": سياراتنا ستبقى للنخبة



Advertisement

ووفقاً لتصريحات الدكتور فرانك واليزر مع "سكاي نيوز"، فإن "الحجم العالمي في الشرق الأوسط هو مجتمع جيد لنا الذي يتلقى مستوى سعادة"، مشيرًا إلى أن دبي تعد من أهم الأسواق الرئيسية للعلامة في المنطقة.



كما أضاف أن "الشرق الأوسط يظل سوقًا قويًا لسيارات بنتلي، سواء كانت سيارات رياضية أو سيارات تنفيذية". تحدث الدكتور فرانك ستيفن واليزر، الرئيس التنفيذي لشركة Bentley Motors (بنتلي موتورز)، عن وضع مبيعات الشركة على مستوى العالم وأثر التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية على مستقبل العلامة التجارية الفاخرة.ووفقاً لتصريحات الدكتور فرانك واليزر مع "سكاي نيوز"، فإن "الحجم العالمي في الشرق الأوسط هو مجتمع جيد لنا الذي يتلقى مستوى سعادة"، مشيرًا إلى أن دبي تعد من أهم الأسواق الرئيسية للعلامة في المنطقة.كما أضاف أن "الشرق الأوسط يظل سوقًا قويًا لسيارات بنتلي، سواء كانت سيارات رياضية أو سيارات تنفيذية".

وفيما يتعلق بتأثير السيارات الصينية على سوق الاتحاد الأوروبي، أوضح الدكتور واليزر أن "الأمور تتحرك بسرعة"، مما يجعل من الصعب التنبؤ بتأثير التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي.



وأضاف أنه لا يوجد تأثير كبير حتى الآن على مبيعات الشركة في الاتحاد الأوروبي، إلا أن الوضع قد يتغير بسرعة. كما أشار إلى أن الشركة تراقب السوق الصينية عن كثب ولكن لا يراها تمثل نسبة كبيرة من مبيعاتها في الوقت الحالي.



وقال: "نبقى في المجموعة الأعلى في السوق، والسيارات التي سوف نقدمها ستبقى دائماً مميزة جداً"، مؤكداً أن "بنتلي لن تكون سيارة لكل شخص"، بل ستظل تستهدف العملاء من فئة النخبة. (سكاي نيوز)