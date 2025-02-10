النفط يرتفع مع تقييم المستثمرين للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط تقييم المستثمرين لأحدث تهديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة وهذه المرة على جميع واردات الصلب والألومنيوم وهو ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.صعدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا، أو 0.5% إلى 75.06 بحلول الساعة 01:33 بتوقيت غرينتش كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتا أو 0.5% إلى 71.38 دولار للبرميل.جاء ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض دام ثلاثة أسابيع بسبب المخاوف من حرب تجارية عالمية.