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إقتصاد

بعد تشكيل الحكومة… سندات لبنان ترتفع لأعلى مستوى في نحو خمس سنوات

Lebanon 24
10-02-2025 | 04:02
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ارتفعت سندات لبنان الدولية بأكثر من سنت واحد اليوم الاثنين، بعد أن شكلت البلاد حكومة جديدة يوم السبت، وهي خطوة تهدف إلى تقريب البلاد من الوصول إلى الأموال اللازمة لإعادة الإعمار بعد حرب إسرائيلية مدمرة.
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وأظهرت بيانات “تريدويب” أنّ سندات لبنان المقومة بالدولار قفزت بما يصل إلى 1,1 سنت لتطرح للبيع عند نحو 18,3 سنت عبر معظم آجال الاستحقاق، وهو أعلى مستوى منذ آذار 2020.

يأتي ذلك بعد أيام على تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة الرئيس نواف سلام، هي الأولى في عهد رئيس الجمهورية جوزف عون، والتي تواجه تحدّيات اقتصادية ومالية وسياسية وأمنية جمّة.

في سياق متّصل، أعلن صندوق النقد الدولي أنّ “هناك مشاورات مكثّفة مع أصدقاء لبنان لتقديم المساعدة ومستعدون للتحرّك بشكل سريع”.

أضاف أنّ “لبنان بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية والوضع الآن يدعم القيام بذلك”.
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