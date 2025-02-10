أسعار الذهب "تُحلق" إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.. إليكم كم سجّلت!

Advertisement

وقفز الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5 بالمئة متجاوزا للمرة الأولى في تاريخه مستويات الـ 2900 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0947 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2903 دولار في وقت سابق من جلسة اليوم. وكانت هذه هي سابع ذروة يسجلها الذهب هذا العام. (سكاي نيوز)