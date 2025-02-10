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إقتصاد

أسعار الذهب "تُحلق" إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.. إليكم كم سجّلت!

Lebanon 24
10-02-2025 | 14:00
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قفزت أسعار الذهب لمستويات تاريخية غير مسبوقة، اليوم الاحد، بعد أن أطلقت السلطات الصينية برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، بما يتيح مليارات الدولارات للاستثمار في سوق المعدن النفيس، وهو ما يعني استمرار ارتفاع أسعار الذهب.
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وقفز الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5 بالمئة متجاوزا للمرة الأولى في تاريخه مستويات الـ 2900 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0947 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2903 دولار في وقت سابق من جلسة اليوم. وكانت هذه هي سابع ذروة يسجلها الذهب هذا العام. (سكاي نيوز) 
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