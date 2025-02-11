النفط يستقر مع تقييم المستثمرين للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة

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استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع استيعاب المتعاملين تأثير جولة أخرى من الرسوم الجمركية، وهي رسوم بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، والتي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة في أكبر مستهلك للنفط في العالم.وبحلول الساعة 01:28 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.14%، إلى 75.98 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات، أو 0.07%، إلى 72.37 دولار.وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة إلى 25% "دون استثناءات أو إعفاءات" لمساعدة الصناعتين المتعثرتين، ما قد يفاقم خطر اندلاع حرب تجارية على جبهات متعددة، بحسب "رويترز".