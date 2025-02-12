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إقتصاد

تضخم الأسعار الأميركية تفاجئ الأسواق: بيانات أعلى من التوقعات

Lebanon 24
12-02-2025 | 09:03
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صدرت بيانات التضخم المرتقبة وهي البيانات الأهم على طاولة المستثمرين والفيدرالي الأميركي.

وجاءت كل بيانات التضخم الأميركي أعلى من المتوقع. حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي السنوي نموًا بـ 3.0% فيما توقع الخبراء أن يثبت النمو عند 2.9%. أما على أساس شهري فقد ارتفع في كانون الثاني بـ 0.5% وهو أعلى من التوقعات 0.3%.
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وارتفع كذلك مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي بـ 3.3% أعلى من المتوقع 3.1% وعلى أساس شهري ارتفع بـ 0.4% أعلى من المتوقع 0.3%.

وتعد هذه البيانات شديدة السلبية بالنسبة إلى الفيدرالي الأمريكي وهل ارتداد قوي على أساس شهري وسنوي لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في كانون الثاني. (investing)
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