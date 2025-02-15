مع انحسار مخاوف الحرب التجارية.. النفط يتجه لإنهاء خسائر استمرت 3 أسابيع

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ارتفعت أسعار النفط مساء امس، متجهة إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع وسط ارتفاع الطلب على الوقود وتوقعات بأن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية عالمية مضادة لن تدخل حيز التنفيذ حتى أبريل نيسان، مما يمنح المزيد من الوقت لتجنب حرب تجارية.بحلول الساعة 12:22 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، بما يعادل 0.8%، إلى 75.61 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا، أو 0.7%، إلى 71.76 دولار.ويتجه الخامان إلى تحقيق زيادة أسبوعية 1%، وفقا لـ "رويترز".