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إقتصاد

الذهب يصعد مع انخفاض الدولار

Lebanon 24
17-02-2025 | 16:37
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صعدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع انخفاض الدولار الأمريكي، إذ يترقب المستثمرون مزيداً من التفاصيل بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد التوتر العالمي.
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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2899.73 دولار للأونصة.
 
وسجل الذهب ارتفاعاً قياسياً إلى 2942.70 دولار للأونصة في 11 شباط الجاري. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2912.50 دولار للأونصة.

وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين، مع تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع. ويجعل تراجع الدولار الذهب أقل سعراً لحائزي العملات الأخرى. (24)
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