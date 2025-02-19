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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يُحقّق فائضا تجاريا بـ150 مليار يورو

Lebanon 24
19-02-2025 | 09:40
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سجل الاتحاد الأوروبي فائضًا تجاريًا مع بقية دول العالم بلغ 150.1 مليار يورو في عام 2024، مقارنة بـ 34.4 مليار يورو في عام 2023، وتعافى بشكل كبير من العجز القياسي الذي بلغ 436 مليار يورو في عام 2022، والذي كان ناتجًا عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. (سكاي نيوز)
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