رسوم ترامب على الصلب.. ما التأثيرات المتوقعة في الأسواق؟

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تستعد صناعة الصلب العالمية لتأثير الرسوم التي يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرضها بنسبة 25%، والمقرر أن تبدأ في 12 آذار. وتُعد فيتنام والهند من بين أسرع منتجي الصلب نمواً في آسيا، وهما معرضتان بشكل خاص للخطر إذا فرض ترامب تعريفات جمركية شاملة على جميع واردات الولايات المتحدة من هذا المعدن.تهدف رسوم ترمب إلى تعزيز الحماية للمنتجين الأميركيين، لكنها تنطوي أيضاً على خطر تصعيد التوترات العالمية في سوق الصلب، التي تعاني من زيادة الصادرات الصينية.وفي آسيا، تسود مخاوف أن جزءاً على الأقل من إنتاج الصلب الجديد سيُضاف إلى السوق الإقليمية المشبعة بالفعل، حال عدم تصديره إلى الولايات المتحدة.صلب أكثر للبيعوقال نغيم خوان دا، رئيس رابطة الصلب في فيتنام، في اتصال هاتفي مع "بلومبرغ": "قد نشهد بيع المزيد من الصلب من هذه الدول، وخاصة في فيتنام، حيث إن الهدف الجديد (التعريفات الجمركية) سيردعها عن التصدير إلى الولايات المتحدة". وأصبحت فيتنام، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، من كبار مستهلكي ومصدري الصلب في السنوات الأخيرة.تعاني شركات صناعة الصلب في آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية بالفعل من تدفق الصلب الصيني الرخيص، حيث بلغت صادرات الصين في عام 2024 أعلى مستوى لها منذ تسع سنوات، متجاوزة 110 ملايين طن. وأثار هذا الارتفاع موجة من الشكاوى التجارية-كان أحدثها من كوريا الجنوبية- كما دفع شركات منتجة للصلب في دول آسيوية أخرى إلى البحث عن أسواق جديدة.وقال الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب إن الصادرات الصينية "تزاحم الإنتاج في دول أخرى وتجبرها على تصدير كميات أكبر من الصلب إلى الولايات المتحدة". فيما يراجع الاتحاد الأوروبي تدابير الحماية الخاصة به استجابةً لتزايد تدفقات الصلب.وفي آسيا، تدرس الهند فرض إجراءات وقائية، كما تحقق فيتنام بشأن الصلب الصيني وقد تجري كوريا الجنوبية مزيداً من التحقيقات بشأن المنتجات الصينية.تتمتع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، حالياً بإعفاءات من التعريفات الجمركية الأميركية الحالية التي فرضتها الولايات المتحدة في ولاية ترامب الأولى، وكذلك كندا والمكسيك وعدد قليل من الدول الأخرى. يعتمد الكثير على ما إذا كانت تلك الدول ستتمكن من التفاوض للحصول على استثناءات من أي جولة جديدة من الرسوم الجمركية.إذا لم يحدث ذلك، "فسيجري تحويل مخزون المصدّرين إلى دول مستوردة أخرى بأسعار تنافسية، خاصة في ظل بيئة تتسم بتزايد المنافسة العالمية"، وفقاً لما قاله سيهول بهات، مدير الأبحاث في شركة "كريسيل إنتليجنس"(Crisil Intelligence) الهندية. وأضاف أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الصلب في الهند، والتي تقترب بالفعل من أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات.توجد عوامل يجب أخذها في الاعتبار قبل التوصل إلى استنتاج نهائي. لم يتم الانتهاء بعد من التعريفات الجمركية الجديدة على المعادن التي يفرضها ترامب- والتي تستهدف أيضاً الألمنيوم.في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يُعد حجم التدفقات المتأثرة صغيراً نسبياً، بلغت صادرات كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا من الصلب حوالي 3.75 مليون طن العام الماضي، وفقاً لبيانات الحكومة الأمريكية. إجمالي كمية الصلب الخاضعة لتغييرات التعريفات الجمركية على مستوى العالم يتجاوز 20 مليون طن.بعض الكميات المتأثرة تشمل أيضاً منتجات صلب متخصصة من المتوقع أن تستمر في التدفق إلى الولايات المتحدة حتى في حال فرض تعريفات جمركية شاملة. لكن العملاء الأميركيين سيتعين عليهم دفع تكاليف أعلى.تصدر اليابان وكوريا أنواعاً من الصلب عالي الجودة والمتخصصة المستخدمة في البنية التحتية للطاقة وصناعة السيارات في الولايات المتحدة، وهي مواد تعتمد عليها الشركات هناك، حسبما قال لورانس تشانغ وتياغو فيسبولي المحللان لدى شركة "وود ماكنزي".كما أن هناك احتمالاً أن يضطر المنتجون إلى تقليص الإنتاج بدلاً من البحث عن أسواق بديلة تعاني بالفعل من فائض المعروض.قال شو شيانغتشون، المحلل في "مايستيل غلوبال" ( Mysteel Global) :"يكاد يكون من المستحيل على بقية العالم استيعاب هذه الكميات، نظراً لضعف الطلب العالمي على الصلب، ما يعني أن الدول المنتجة الأخرى، بما في ذلك الصين، ستضطر إلى خفض الإنتاج". (بلومبيرغ)