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إقتصاد

انتفاضة الـ"كريبتو"... 284 مليار دولار مكاسب في 24 ساعة

Lebanon 24
03-03-2025 | 02:00
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بعد موجة من الخسائر القاسية، اكتست منصات تداول العملات المشفرة باللون الأخضر على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أسماء 5 أصول مشفرة يتوقع إدراجها في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي الجديد للعملات المشفرة مما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لكل منها.
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وقال "ترمب" على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير الماضي، بشأن الأصول الرقمية سيخلق مخزونًا من العملات بما في ذلك عملة البيتكوين. أوضح أنه أمر مجموعة العمل الرئاسية بالمضي قدمًا في إنشاء احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة. وأضاف: "سأتأكد من أن الولايات المتحدة هي عاصمة العملات المشفرة في العالم".

على صعيد تعاملات السوق، وخلال تعاملات جلسة الأحد، قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة بنسبة 9.88% رابحة نحو 284 مليار دولار، بعد أن ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2873 مليار دولار في صباح تعاملات الأحد، إلى نحو 3157 مليار دولار في صباح تعاملات جلسة اليوم الاثنين.
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