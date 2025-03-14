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إقتصاد
أبوظبي توسع استثماراتها السياحية في مصر
Lebanon 24
14-03-2025
|
03:24
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تدرس شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية توسيع نطاق تواجد فنادقها في مصر بعدما أعلنت عن استثمار 120 مليون
دولار
في فندق جديد بمنطقة قريبة من الأهرامات في
محافظة
الجيزة.
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يحيى قطب
الرئيس
التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمارات السياحية، قال في
مقابلة
مع "الشرق" على هامش وضع حجر أساس الفندق الجديد يوم الخميس، إن الشركة ستضيف نحو 302 غرفة إلى طاقتها بمصر عند افتتاح الفندق الجديد.
الشركة التي لديها فنادق
تحتوي
حالياً على 1500 غرفة بمصر، تسعى إلى التوسع في مشروعات ضيافة جديدة، بوسط القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة وجنوب مصر بجانب الساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان، بحسب قطب. وقال: "شهيتنا مفتوحة للاستثمار.. مهتمون أيضاً بالسياحة البيئية في منطقة الواحات".
وبدأت استثمارات أبوظبي الكبرى في مصر، مطلع العام الماضي، وكانت البداية بصفقة استحواذ "القابضة" (ADQ) وأدنيك على 40.5% في مجموعة "آيكون"، ذراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة
طلعت
مصطفى القابضة. وكانت تستهدف الصفقة ضخ أموال إضافية في "آيكون" للاستحواذ على 7 فنادق تاريخية في مصر.
وكانت القفزة الكبيرة في استثمارات أبوظبي في مصر عقب ذلك بعشرة أشهر، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي تتولى بموجبها شركة "القابضة" (ADQ)، تطوير
مشروع
ضخم على سواحل مصر الشمالية مقابل 35 مليار
دولار
. (بلومبيرغ)
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