Advertisement

إقتصاد

أبوظبي توسع استثماراتها السياحية في مصر

Lebanon 24
14-03-2025 | 03:24
A-
A+
Doc-P-1333104-638775411370103516.png
Doc-P-1333104-638775411370103516.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تدرس شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية توسيع نطاق تواجد فنادقها في مصر بعدما أعلنت عن استثمار 120 مليون دولار في فندق جديد بمنطقة قريبة من الأهرامات في محافظة الجيزة.
Advertisement

يحيى قطب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمارات السياحية، قال في مقابلة مع "الشرق" على هامش وضع حجر أساس الفندق الجديد يوم الخميس، إن الشركة ستضيف نحو 302 غرفة إلى طاقتها بمصر عند افتتاح الفندق الجديد.

الشركة التي لديها فنادق تحتوي حالياً على 1500 غرفة بمصر، تسعى إلى التوسع في مشروعات ضيافة جديدة، بوسط القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة وجنوب مصر بجانب الساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان، بحسب قطب. وقال: "شهيتنا مفتوحة للاستثمار.. مهتمون أيضاً بالسياحة البيئية في منطقة الواحات".

وبدأت استثمارات أبوظبي الكبرى في مصر، مطلع العام الماضي، وكانت البداية بصفقة استحواذ "القابضة" (ADQ) وأدنيك على 40.5% في مجموعة "آيكون"، ذراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة. وكانت تستهدف الصفقة ضخ أموال إضافية في "آيكون" للاستحواذ على 7 فنادق تاريخية في مصر.
 
وكانت القفزة الكبيرة في استثمارات أبوظبي في مصر عقب ذلك بعشرة أشهر، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي تتولى بموجبها شركة "القابضة" (ADQ)، تطوير مشروع ضخم على سواحل مصر الشمالية مقابل 35 مليار دولار. (بلومبيرغ)
مواضيع ذات صلة
توسّع اسرائيل… خطوات قد تقلب التحالفات في المنطقة
lebanon 24
14/03/2025 10:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء واعتقالات.. إسرائيل توسع عملياتها في الضفة
lebanon 24
14/03/2025 10:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
توسّع احتلالي في الجنوب رهن مزاج العدو.. حزب الله للحكومة: ننتظر الافعال لا الاقوال
lebanon 24
14/03/2025 10:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة منذ 23 عاما إسرائيل توسع عملياتها في الضفة.. وعينها على جنين
lebanon 24
14/03/2025 10:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:04 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:16 | 2025-03-14
03:15 | 2025-03-14
02:45 | 2025-03-14
01:35 | 2025-03-14
01:27 | 2025-03-14
00:29 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24