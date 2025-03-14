أبوظبي توسع استثماراتها السياحية في مصر

Advertisement

تدرس شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية توسيع نطاق تواجد فنادقها في مصر بعدما أعلنت عن استثمار 120 مليون في فندق جديد بمنطقة قريبة من الأهرامات في الجيزة.يحيى قطب التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمارات السياحية، قال في مع "الشرق" على هامش وضع حجر أساس الفندق الجديد يوم الخميس، إن الشركة ستضيف نحو 302 غرفة إلى طاقتها بمصر عند افتتاح الفندق الجديد.الشركة التي لديها فنادق حالياً على 1500 غرفة بمصر، تسعى إلى التوسع في مشروعات ضيافة جديدة، بوسط القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة وجنوب مصر بجانب الساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان، بحسب قطب. وقال: "شهيتنا مفتوحة للاستثمار.. مهتمون أيضاً بالسياحة البيئية في منطقة الواحات".وبدأت استثمارات أبوظبي الكبرى في مصر، مطلع العام الماضي، وكانت البداية بصفقة استحواذ "القابضة" (ADQ) وأدنيك على 40.5% في مجموعة "آيكون"، ذراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة مصطفى القابضة. وكانت تستهدف الصفقة ضخ أموال إضافية في "آيكون" للاستحواذ على 7 فنادق تاريخية في مصر.