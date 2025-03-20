شركة OMT تُطلق الصّراف الآلي الأول من نوعه في لبنان

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أطلقت شركة أو. أم. تي. الصّراف الآلي الأوّل من نوعه في "Quick Cash"، والذي يتيح لمستخدمي تطبيق OMT Pay إيداع أو سحب الأموال من محفظة OMT Pay الرقمية على مدار الساعة (٢٤/٢٤).ودعت الى "زيارة فرع أو. أم. تي. في الزلقا لاختبار تجربة "Quick Cash" .وقالت في بيان:" كل ما عليكم القيام به:١. الدخول إلى تطبيق OMT Pay والضغط على خدمة الـ ATM.٢. اختيار "إيداع الأموال" أو "سحب الأموال"، ومن ثمّ "العملة".٣. إدخال المبلغ ومسح رمز QR".واكدت انها"تواصل استثمارها في الحلول المالية المتكاملة والمبتكرة لتعزيز تجربة الزبائن ومواكبة التطور الرقمي العالمي".(الوكالة الوطنية)