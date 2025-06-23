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إقتصاد

وسط التوتر الإقليمي.. عُمان تؤمّن احتياجاتها من القمح باتفاق مع روسيا

Lebanon 24
23-06-2025 | 02:31
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قالت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين إن شركة مطاحن صلالة أبرمت اتفاقا لاستيراد 110 آلاف طن من القمح الروسي في يوليو تموز وأغسطس آب المقبلين.
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وأضافت الوكالة أن الاتفاق يأتي “دعما للمخزون الاستراتيجي في سلطنة عُمان في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة”.
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