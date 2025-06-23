وسط التوتر الإقليمي.. عُمان تؤمّن احتياجاتها من القمح باتفاق مع روسيا

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قالت اليوم الاثنين إن شركة مطاحن صلالة أبرمت اتفاقا لاستيراد 110 آلاف طن من القمح الروسي في يوليو وأغسطس آب المقبلين.وأضافت الوكالة أن الاتفاق يأتي “دعما للمخزون الاستراتيجي في سلطنة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة”.