تراجع الأسهم اليابانية متأثرة بهبوط شركات التكنولوجيا الأميركية

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انخفضت الأسهم بشكل طفيف الأربعاء، متأثرة بعمليات بيع لأسهم شركات التكنولوجيا وحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.وبحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر نيكي 392.61 نقطة (بنسبة 1%) ليصل إلى 39593.72 نقطة. ورغم انخفاضه بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع، فقد ارتفع المؤشر بنحو 11 بالمئة منذ الثاني من أبريل نيسان، عندما أعلن عن الرسوم الجمركية.وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.5 بالمئة.