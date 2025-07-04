في الصين.. مكافأة مالية لكل من ينجب طفلا

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تعتزم دفع إعانات نقدية للعائلات لتشجيع الأزواج على الإنجاب، من تراجع تعداد السكان في ثاني اكبر اقتصاد في العالم.وقالت مصادر مطلعة لوكالة للأنباء أن الحكومة تعتزم دفع 503 دولار سنوياً عن كل طفل يتم إنجابه بعد الأول من كانون الثاني هذا العام حتى يبلغ سن ثلاث سنوات، في إطار مبادرة يتم تنفيذها على مستوى الدولة.وتخلت عن سياسة طفل واحد قبل قرابة عشر سنوات، واستمر تعداد السكان في التراجع للعام الثالث على التوالي في 2024 وبلغ عدد المواليد العام الماضي 9.54 مليون مولود بما يمثل نحو نصف العدد الذي تم تسجيله عام 2016 وبلغ 18.8 مليون مولود، وهو العام الذي أوقفت فيه العمل بالسياسة التي تسمح لكل أسرة بإنجاب طفل واحد.ويشكل تراجع معدل المواليد تحدياً بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث إن انكماش حجم يمثل تهديداً لسوق العمل والانتاجية في البلاد. (24)