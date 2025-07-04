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إقتصاد
في الصين.. مكافأة مالية لكل من ينجب طفلا
Lebanon 24
04-07-2025
|
03:23
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تعتزم
الصين
دفع إعانات نقدية للعائلات لتشجيع الأزواج على الإنجاب،
بعد سنوات
من تراجع تعداد السكان في ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
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وقالت مصادر مطلعة لوكالة
بلومبرغ
للأنباء أن الحكومة تعتزم دفع 503 دولار سنوياً عن كل طفل يتم إنجابه بعد الأول من كانون الثاني هذا العام حتى يبلغ سن ثلاث سنوات، في إطار مبادرة يتم تنفيذها على مستوى الدولة.
وتخلت عن سياسة طفل واحد قبل قرابة عشر سنوات، واستمر تعداد السكان في التراجع للعام الثالث على التوالي في 2024 وبلغ عدد المواليد العام الماضي 9.54 مليون مولود بما يمثل نحو نصف العدد الذي تم تسجيله عام 2016 وبلغ 18.8 مليون مولود، وهو العام الذي أوقفت فيه
بكين
العمل بالسياسة التي تسمح لكل أسرة بإنجاب طفل واحد.
ويشكل تراجع معدل المواليد تحدياً بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث إن انكماش حجم
القوى العاملة
يمثل تهديداً لسوق العمل والانتاجية في البلاد. (24)
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