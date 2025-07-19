وسط أنباء متضاربة عن الرسوم الجمركية.. أسعار النفط تسجل خسارة أسبوعية

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شهدت أسعار تغيرًا طفيفًا في جلسة الجمعة بفعل تقارير اقتصادية أميركية متباينة وأنباء متضاربة عن الرسوم الجمركية، إلى جانب مخاوف من نقص المعروض بسبب الجديدة التي فرضها على جراء حربها في .وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 24 سنتًا بما يعادل 0.3% إلى 69.28 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 20 سنتًا أو 0.3% إلى 67.34 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان بنحو 2% هذا الأسبوع.وفي ، انخفض معدل تشييد المنازل الخاصة إلى أدنى مستوى في 11 شهرًا في حزيران، إذ أدى ارتفاع أسعار التمويل العقاري وعدم اليقين الاقتصادي إلى عرقلة شراء المنازل. وفي تقرير آخر، تحسنت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في ، بينما استمرت توقعات التضخم في الانخفاض.