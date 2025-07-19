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إقتصاد
وسط أنباء متضاربة عن الرسوم الجمركية.. أسعار النفط تسجل خسارة أسبوعية
Lebanon 24
19-07-2025
|
02:27
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شهدت أسعار
النفط
تغيرًا طفيفًا في جلسة الجمعة بفعل تقارير اقتصادية أميركية متباينة وأنباء متضاربة عن الرسوم الجمركية، إلى جانب مخاوف من نقص المعروض بسبب
العقوبات
الجديدة التي فرضها
الاتحاد الأوروبي
على
روسيا
جراء حربها في
أوكرانيا
.
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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 24 سنتًا بما يعادل 0.3% إلى 69.28 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 20 سنتًا أو 0.3% إلى 67.34 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان بنحو 2% هذا الأسبوع.
وفي
الولايات المتحدة
، انخفض معدل تشييد المنازل الخاصة إلى أدنى مستوى في 11 شهرًا في حزيران، إذ أدى ارتفاع أسعار التمويل العقاري وعدم اليقين الاقتصادي إلى عرقلة شراء المنازل. وفي تقرير آخر، تحسنت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في
تموز
، بينما استمرت توقعات التضخم في الانخفاض.
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