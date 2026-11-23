سجّل احتياطيات تراجعاً حاداً خلال الأسبوع الماضي، هو الثاني الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات عام 2002، بعدما باع البنك نحو 12 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، وفق تقديرات ثلاثة مصرفيين نقلتها وكالة " ".

وبحسب هذه التقديرات، انخفض صافي الاحتياطيات بنحو 17.5 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 20 تشرين الثاني الجاري، ليصل إلى 24 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أيار 2024.

وأوضح المصرفيون أن تراجع أسعار العالمية ساهم بنحو 5 مليارات دولار من إجمالي الانخفاض، فيما تراجعت الاحتياطيات الإجمالية بنحو 17 مليار دولار إلى 142 مليار دولار.

كذلك، انخفض صافي الاحتياطيات باستثناء اتفاقيات المبادلة "السواب" بنحو 17.5 مليار دولار، ليستقر عند 11 مليار دولار.

ولم يصدر تعليقاً على هذه التقديرات، على أن تُنشر الأرقام الرسمية للاحتياطيات يوم الخميس.

وفي مقابلة مع وكالة " " الرسمية، قبل صدور البيانات، قال محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان إن البنك قد يلجأ، عند الضرورة، إلى سعر الفائدة ، إلى جانب أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة، لدعم الطلب على الليرة .

وأشار كاراهان إلى إمكانية استخدام أدوات مرتبطة بالذهب لتعزيز احتياطيات البنك من العملات الأجنبية إذا اقتضت الحاجة.