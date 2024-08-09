29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما المشروبات البديلة للقهوة بميزات مماثلة؟
Lebanon 24
09-08-2024
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
القهوة تعد المشروب المفضل لدي الكثيرون في الصباح، فهي تمدك بالطاقة والحيوية، وتجعلك أقل شعورا بالرغبة في النوم، وأثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول الكافيين في الصباح يعد من الأمور المضرة وخاصة علي الريق، والسبب يرجع إلي حدوث خلل في إنتاج الجسم لهرمون الكورتيزول التي ينظم الطاقة واليقظة والحيوية والتوتر.
Advertisement
ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots بعض المشروبات البديلة للقهوة، للحفاظ على الصحة العامة، ومنها:
-الشاي الأخضر
الشاي الأخضر المصنوع من أوراق نبات الكاميليا سينينسيس هو أحد المشروبات المثالية لبدء يومك، على عكس الشاي الأسود أو الشاي الصيني، لا تتأكسد أوراق الشاي الأخضر، مما يحافظ على مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة بها.
- ماء بالليمون
يتم تحضير ماء الليمون عن طريق إضافة عصير الليمون الطازج إلى الماء. ويمكن تقديمه دافئًا أو باردًا، مما يجعله مشروبًا متعدد الاستخدامات. عصير الليمون غني بالفيتامينات التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة لدينا ويمكن أن تساعد في إبعاد العدوى الموسمية والحساسية، ويحافظ علي ترطيب الجسم، والجهاز الهضمي يصبح أفضل.
- شاي الزنجبيل
يتم تحضير شاي الزنجبيل عن طريق نقع جذر الزنجبيل الطازج أو المجفف في الماء الساخن. إنه مشروب يمكن الاستمتاع به بمفرده أو مع إضافة العسل أو الليمون، ويساعد علي الهضم الصحي، حيث إنه يحتوي علي مضادات الالتهابات والأكسدة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، والحماية من الأضرار الصحية المرتبطة به.
- النعناع
شاي النعناع هو عبارة عن مشروب عشبي مصنوع من أوراق نبات النعناع، . وهو خالٍ من الكافيين ومعروف بطعمه المنعش ، وعن فوائده فهو يساعد على الهضم، ويخفف التوتر والقلق. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان مُثير.. شقيقة هيفا وهبي تحتفل بعيدها والجمهور: "ما شاء الله" (صور)
Lebanon 24
بفستان مُثير.. شقيقة هيفا وهبي تحتفل بعيدها والجمهور: "ما شاء الله" (صور)
04:34 | 2024-08-08
08/08/2024 04:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بـ "الشورت".. نوال بري بلوك جديد شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
أطلت بـ "الشورت".. نوال بري بلوك جديد شاهدوا كيف بدت (صورة)
02:41 | 2024-08-08
08/08/2024 02:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخفت رقمها.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها أمام سيارة فارهة (صورة)
Lebanon 24
أخفت رقمها.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها أمام سيارة فارهة (صورة)
03:42 | 2024-08-08
08/08/2024 03:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط إطلاق نار كثيف... فنان لبنانيّ يُعلن أنّ زوجته حامل: "خليهن يقوصوا"
Lebanon 24
وسط إطلاق نار كثيف... فنان لبنانيّ يُعلن أنّ زوجته حامل: "خليهن يقوصوا"
05:53 | 2024-08-08
08/08/2024 05:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن فؤاد شكر... أنشأ وحدة سريّة في "حزب الله" هذا عملها
Lebanon 24
معلومات جديدة عن فؤاد شكر... أنشأ وحدة سريّة في "حزب الله" هذا عملها
09:00 | 2024-08-08
08/08/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2024-08-09
نصائح لارتداء العدسات اللاصقة في الصيف
23:00 | 2024-08-08
لبشرة أكثر إشراقاً وصحة.. أكثروا من هذه الأطعمة
16:20 | 2024-08-08
تعديلات غذائية تحمي الكلى والقلب من مضاعفات ارتفاع الضغط
15:30 | 2024-08-08
هل يتسبب سكري الحمل بسرطان الثدي على المدى الطويل؟
10:40 | 2024-08-08
مرض خطير وصل إلى روسيا وبدأ بالإنتشار.. ما هو عدد الإصابات؟
07:30 | 2024-08-08
دراسة تكشف.. سلالات ميكروبات تتكاثر داخل أفران الميكروويف
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
09/08/2024 09:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
09/08/2024 09:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
09/08/2024 09:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24