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صحة

بعد الوجبة الصباحية.. إليكم 6 نصائح للوقاية من ارتفاع سكر الدم

Lebanon 24
22-08-2024 | 23:00
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للمرضى السكري، يعتبر الانتباه للعادات الغذائية أمراً أساسياً للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق الطبيعي، خاصةً بعد وجبة الإفطار التي تبدأ بها يومك. ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يسبب مشكلات صحية متعددة، منها التعب وتقلب المزاج، وقد يتسبب في مضاعفات طويلة الأمد مثل تفاقم مرض السكري. لذا، إليك بعض النصائح التي تساعدك على الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم:

  1. اختيار الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض

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    يفضل اختيار أطعمة الإفطار ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل الحبوب الكاملة، الشوفان، والبقوليات. هذه الأطعمة تُهضم ببطء، مما يمنع الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم.

  2. الأطعمة الغنية بالألياف
    لا تنسَ إضافة الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه، الخضروات، المكسرات، والبذور إلى وجبة الإفطار. الألياف تعمل على تبطيء امتصاص السكر في مجرى الدم، مما يعزز استقرار مستويات السكر في الدم.

  3. تجنب الأطعمة السكرية
    من الضروري تجنب تناول الأطعمة السكرية مثل الحبوب السكرية، المعجنات، والمشروبات المحلاة خلال الإفطار. هذه الأطعمة قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم. بدلاً من ذلك، اختر خيارات غير محلاة أو استخدم الفواكه الطازجة أو كمية صغيرة من العسل لتحلية الإفطار.

  4. مراعاة حجم الوجبات
    يجب الانتباه إلى حجم الوجبات، حيث أن تناول وجبات كبيرة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. احرص على تناول حصص متوازنة تشمل الكربوهيدرات، البروتين، والدهون الصحية لتفادي الإفراط في تناول الطعام وللحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم طوال الصباح.

  5. ممارسة النشاط البدني
    يمكن أن يساعد المشي القصير أو تمارين التمدد بعد الإفطار على تحسين حساسية الجسم للأنسولين والحفاظ على وزن صحي. لمدى طويل، من الضروري دمج النشاط البدني المنتظم في روتينك اليومي.

  6. الحد من الأطعمة المصنعة
    قلل من تناول الأطعمة المصنعة والمكررة مثل الخبز الأبيض، الحبوب السكرية، والوجبات الخفيفة المعلبة. هذه الأطعمة غالباً ما تحتوي على سكريات مضافة وكربوهيدرات بسيطة قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

باتباع هذه النصائح، يمكنك دعم جهودك في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف، مما يساعدك على إدارة صحتك بشكل أفضل.

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