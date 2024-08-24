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صحة

لحم النعام.. كنز غذائي يعزز صحتك ويحافظ على لياقتك

Lebanon 24
24-08-2024 | 16:12
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أشاد الدكتور علي سعد علي، نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم، بالفوائد الصحية الكبيرة لتناول لحم النعام، مشيرًا إلى أنه يعد خيارًا غذائيًا غنيًا بالعناصر الغذائية ومفيدًا للصحة العامة.

وقال الدكتور علي إن لحم النعام يتمتع بعدد من الفوائد الصحية التي تجعله خيارًا ممتازًا في النظام الغذائي. أبرز هذه الفوائد هو قدرته على خفض مستوى الكوليسترول في الدم. بفضل هذه الخاصية، يساهم لحم النعام في الحفاظ على صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية.
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وأضاف الدكتور علي أن لحم النعام يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعى للحفاظ على رشاقته ومنع تراكم الدهون في الجسم. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر لحم النعام من اللحوم الخفيفة على المعدة، حيث يسهل هضمه ولا يسبب الانتفاخ أو اضطرابات الجهاز الهضمي.

وأشار الدكتور علي إلى أن لحم النعام غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجهاز المناعي وتحميه من الأمراض والعدوى. كما يحتوي لحم النعام على نسبة كبيرة من الحديد، مما يساعد في علاج فقر الدم ويعزز الصحة العامة.

أخيرًا، أكد الدكتور علي أن لحم النعام يعمل على تنشيط الجسم وتقوية العضلات والمفاصل، كما يقوي الأعصاب. علاوة على ذلك، فإنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجهاز العصبي وتدعم الذاكرة وتنشطها. (الخليج 365)





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