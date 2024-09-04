خبير يكشف.. ما هو أفضل مشروب لنقص الوزن؟

فقدان الوزن هو هدف يسعى الكثيرون لتحقيقه، سواء لأسباب صحية أو جمالية.

لكن، قد يكون من الصعب الالتزام بنظام غذائي صارم وبتدريبات رياضية منتظمة.

في هذا السياق، يلجأ العديد من الأشخاص إلى المشروبات التي قد تساعد في تعزيز عملية فقدان الوزن.

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بناءً على توصيات الخبراء، هناك مجموعة من المشروبات التي أثبتت فعاليتها في هذا المجال.



أحد المشروبات الرائدة في عالم التخسيس هو خلّ التفاح.

أظهرت الدراسات التي أجراها خبراء من جامعة هارفارد أن خلّ التفاح يحتوي على مستويات عالية من حمض الأسيتيك، والذي يعتبر مفتاحًا لتحقيق فوائد صحية مرتبطة بفقدان الوزن.

أوّلاً، خلّ التفاح يعزز الشعور بالشبع ويخفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبات، كما يعمل كمضاد حيوي لإزالة السموم من الجسم. على الرغم من عدم وجود توصية واحدة موحدة للجرعة، إلا أن تناول 1-2 ملاعق صغيرة قبل أو مع الوجبات يُعتبر خيارًا شائعًا.



ثانيًا، الماء هو المشروب الأساسي والأكثر بساطة لفقدان الوزن. كونه خالياً من السعرات الحرارية، يمكن أن يساعد شرب الماء في تعزيز التمثيل الغذائي، طرد السموم، والشعور بالشبع. يُنصح بشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا، خاصة قبل الوجبات، لتعزيز شعور الشبع وتقليل كمية الطعام المتناول.



ثالثًا، يُعد الشاي الأخضر من المشروبات الفعالة في دعم جهود فقدان الوزن. يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي تعزز التمثيل الغذائي وحرق الدهون. كما يحتوي على مركب EGCG، الذي يساعد في تقليل امتصاص الدهون من النظام الغذائي. لتحقيق أقصى فائدة، يُنصح بشرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا.





رابعًا، القهوة السوداء هي مشروب آخر منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يساعد في فقدان الوزن. الكافيين في القهوة يعزز التمثيل الغذائي ويساعد في حرق الدهون، كما تحتوي القهوة على مضادات أكسدة تحمي الخلايا من التلف. من الضروري تجنب إضافة السكر أو الكريمة لتفادي السعرات الحرارية الإضافية. يُنصح بتناول القهوة باعتدال لتفادي الآثار السلبية للكافيين الزائد.



خامسًا، عصير الخضار هو وسيلة رائعة للحصول على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة، حيث إنه منخفض السعرات الحرارية ويعزز الشعور بالشبع. يمكن أن يساعد شرب عصير الخضار مثل عصير الجزر، اللفت، والسبانخ في تناول المزيد من الخضراوات، وهو جزء أساسي من نظام غذائي صحي.



سادسًا، عصائر الفاكهة ليست فقط لذيذة ولكنها أيضًا صحية، حيث أنها غنية بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع. تحتوي عصائر الفاكهة مثل تلك المحضرة من التوت والموز على فيتامينات ومعادن ضرورية لدعم نظام غذائي متوازن.



سابعًا، ماء جوز الهند هو مشروب طبيعي غني بالإلكتروليتات، مما يجعله خيارًا ممتازًا للحفاظ على الرطوبة خلال التدريبات. منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على البوتاسيوم، مما يساعد في تنظيم ضغط الدم. كما أنه مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة. يُنصح بشرب ماء جوز الهند بعد التمرين لتحقيق أقصى فائدة.



ثامنًا، يُعتبر شاي الزنجبيل خيارًا آخر فعّالًا لفقدان الوزن. الدراسات تشير إلى أن شاي الزنجبيل بالليمون يمكن أن يعزز شعور الامتلاء، يقلل الشهية، ويزيد من معدل التمثيل الغذائي. هذه الخصائص تجعله مفيدًا في جهود فقدان الوزن.



في النهاية، لا يمكن الاعتماد على المشروبات فقط لتحقيق أهداف فقدان الوزن. من الضروري دمج هذه المشروبات ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام لتحقيق أفضل النتائج.