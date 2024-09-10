يستهدف الدماغ.. الصين ترصد فيروساً قاتلاً ينتقل عن طريق لدغة حشرة!

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أكد خبراء الصحة في الصين، أنه تم اكتشاف حالة الإصابة الأولى بفيروس جديد ينتقل عن طريق حشرة القراد، وقد يؤدي إلى التهابات دماغية قاتلة لدى البشر، ما أثار الذعر بين السكان.ووفقًا لما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، أوضح الخبراء أن الفيروس الذي أُطلق عليه اسم فيروس الأراضي الرطبة، تم رصده لأول مرة خلال إصابة مريض في مستشفى بمدينة جينتشو، في الصين وأظهرت التحقيقات أن هذا الفيروس ينتقل عن طريق القراد ويستهدف الدماغ، مما قد يؤدي إلى دخول المصابين في غيبوبة.وأصيب رجل يبلغ من العمر 61 عامًا بالحمى والصداع والغثيان بعد خمسة أيام من زيارته لحديقة في منطقة منغوليا الداخلية، بعد تلقيه لدغة من قرادة، وُصف له مضادات حيوية، ولكن لم تتحسن حالته، ولاحظ الأطباء بعد ذلك أن الرجل مصاب بعدوى فيروسية وليست بكتيرية.وتمكن الأطباء من تحديد وجود فيروس أورثونايرو، وهي مجموعة فيروسات تشمل فيروسات تنتقل عن طريق القراد، ومن ضمنها فيروس حمى القرم الكونغو النزفية، الذي يُعد نادرًا ولكنه شديد الخطورة.ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية، فإن فيروس القراد لم يكن تم اكتشافه من قبل في الحيوانات أو البشر، وذلك عقب رصد الفيروس في دم المريض، وشرع الباحثون في دراسة وجوده في القراد والحيوانات بشمال الصين.وتم اكتشاف أن خمسة أنواع من القراد تحمل الفيروس، وكان القراد من نوع Haemaphysalis concinna الأكثر احتمالًا لنقله، كما أظهرت الاختبارات على العاملين في الغابات أن 12 شخصًا من بين 640 يحملون أجسامًا مضادة للفيروس، ما يشير إلى تعرضهم له.وعند فحص مرضى المستشفيات الذين أصيبوا بالحمى بعد تعرضهم للدغات القراد، تم العثور على 20 حالة إيجابية للفيروس الجديد، فيما أن الأعراض الشائعة تضمنت الحمى، الغثيان، الصداع، وألم في الظهر، بالإضافة إلى مشكلات في تجلط الدم وتلف الأنسجة.