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صحة
أطعمة مضادة للاكتئاب
Lebanon 24
03-10-2024
|
11:30
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يعلم الجميع أن الأدوية والجلسات النفسية هي العلاج الأساسى للاكتئاب، لكن لا يعرف الكثيرون أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تخطى الاكتئاب، حيث يمكن أن يساعد تناول بعض الأطعمة الغنية بالسيلينيوم وفيتامين د ومضادات الأكسدة، في تعزيز الصحة النفسية للشخص، بحسب موقع "تايمز ناو".
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ووفقًا للخبراء، لا يوجد نظام غذائي محدد يمكن أن يساعد في علاج الاكتئاب. ومع ذلك، فإن تناول بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في تحسين الأعراض.
الحليب
الحليب مصدر جيد لفيتامين د، يمكن أن يؤدي انخفاض العناصر الغذائية في جسمك إلى الاكتئاب، وفقًا لدراسة نرويجية، كان الأشخاص الذين تناولوا مكملات فيتامين د أقل اكتئابًا بعد عام من أولئك الذين لم يتناولوها.
القهوة
غالبًا ما ترتبط القهوة بالقلق المتزايد، وغالبًا ما تساعدك على الشعور بالحافز ومع ذلك، يجب تجنبها في حالة اكتئاب ما بعد الولادة واضطراب الهلع تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تزيد من أعراضك سوءًا. لذلك، تأكد من تناولها فقط إذا كانت تناسب جسمك.
السلمون
يحتوي السلمون على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، وفقًا للباحثين، يمكن أن يساعدك هذا في محاربة الاكتئاب.
الخضراوات الورقية
إنها مليئة بحمض الفوليك، الذي تحتاجه خلايا المخ للعمل بشكل جيد والذي قد يساعد في الحماية من الاكتئاب. (اليوم السابع)
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