Advertisement

صحة

احذروا استخدام جهاز التدليك على هذه المنطقة من الجسم

Lebanon 24
18-11-2024 | 10:35
A-
A+
Doc-P-1280107-638675481884121864.png
Doc-P-1280107-638675481884121864.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر خبراء الطب من المخاطر المحتملة لاستخدام جهاز التدليك على منطقة محددة من الجسم، بعد انتشار مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" يُظهر امرأة تتحدث عن تحذير صارم من طبيبها.
 
وفي الفيديو، ينصح أحد الأطباء مريضته بعدم استخدام هذه الأجهزة على الرقبة، محذرا من خطر الإصابات الخطيرة التي قد تنجم عنها.
Advertisement

وأوضح الدكتور جو، الخبير الطبي، أن استخدام مسدس التدليك على الرقبة يشكل تهديدا صحيا جسيما بسبب قرب الشرايين الحيوية في هذه المنطقة، مثل الشرايين السباتية والفقرية، والتي تنقل الدم إلى الدماغ.
 
وأضاف أن الاهتزازات الناتجة عن هذه الأجهزة قد تؤدي إلى تمزق أو تشريح هذه الأوعية الدموية، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية. (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:20 | 2024-11-18
05:09 | 2024-11-18
02:00 | 2024-11-18
00:01 | 2024-11-18
23:00 | 2024-11-17
16:00 | 2024-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24