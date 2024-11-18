احذروا استخدام جهاز التدليك على هذه المنطقة من الجسم

حذر خبراء الطب من المخاطر المحتملة لاستخدام جهاز التدليك على منطقة محددة من الجسم، بعد انتشار مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" يُظهر امرأة تتحدث عن تحذير صارم من طبيبها.



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وأوضح الدكتور جو، الخبير الطبي، أن استخدام مسدس التدليك على الرقبة يشكل تهديدا صحيا جسيما بسبب قرب الشرايين الحيوية في هذه المنطقة، مثل الشرايين السباتية والفقرية، والتي تنقل الدم إلى الدماغ. وفي الفيديو، ينصح أحد الأطباء مريضته بعدم استخدام هذه الأجهزة على الرقبة، محذرا من خطر الإصابات الخطيرة التي قد تنجم عنها.وأوضح الدكتور جو، الخبير الطبي، أن استخدام مسدس التدليك على الرقبة يشكل تهديدا صحيا جسيما بسبب قرب الشرايين الحيوية في هذه المنطقة، مثل الشرايين السباتية والفقرية، والتي تنقل الدم إلى الدماغ.

وأضاف أن الاهتزازات الناتجة عن هذه الأجهزة قد تؤدي إلى تمزق أو تشريح هذه الأوعية الدموية، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية. (روسيا اليوم)