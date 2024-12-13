حادث مريب.. إختفاء 3 فيروسات معدية خطيرة من مختبر

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وقضية الفيروسات المختفية تعيد للاذهان فيروس كورونا الذي يتوقع البعض أنه تسرب بطرق مشابهة وانتشر بعدها متسببا بجائحة عالمية. بدأت حكومة كوينزلاند في أستراليا تحقيقًا في خرق أمني كبير بعد اختفاء قوارير تحتوي على فيروسات معدية من مختبر علم الفيروسات. الحادث أثار القلق نظرًا لأن الفيروسات المختفية قد تكون خطيرة كما وصفها البعض، مما دفع السلطات إلى بدء التحقيقات لتحديد كيفية حدوث هذا الاختفاء وأين ذهبت تلك الفيروسات.وقضية الفيروسات المختفية تعيد للاذهان فيروس كورونا الذي يتوقع البعض أنه تسرب بطرق مشابهة وانتشر بعدها متسببا بجائحة عالمية.

فاختفاء 3 فايروسات من مختبر في أستراليا كان مجرّد خبر عابر، لولا أن البشرية جمعاء، لم تعان من خبر مثله على مدار أكثر من عام، حين انتقل فيروس كورونا من دولة الى أخرى مخلفا آلاف الضحايا.



وبالعودة إلى الفيروسات الاسترالية الثلاثة التي اختفت، فإن السلطات باشرت التحقيق في اختفاء 323 عينة لثلاث فيروسات قاتلة "هندرا وليسا وهانتا" من مختبر علم الفيروسات الذي تديره الدولة في كوينزلاند.



وبحسب تيم نيكولز، وزير الصحة في ولاية كوينزلاند، فإن "الأمر المثير للقلق هو طريقة نقل هذه العينات.. هل أزيلت من مخزن التخزين الآمن؟ أم دمرت دون توثيق؟ فلا يوجد أي إشارة إلى أن العينات تم أخذها أو سرقتها من المختبر".



يذكر أن اختفاء الفيروسات من المختبر حدث قبل نحو 3 سنوات بعد تعطل مجمد العينات،

إلا أن الحكومة علمت بالواقعة حديثا، ما دفعها لفتح تحقيق في الحادثة، واصفة إياها بخرق كبير لبروتوكول الأمن البيولوجي.

من جهته، قال جون جيرارد، خبير الأمراض المعدية وكبير مسؤولي الصحة في كوينزلاند، إنه "من المهم ملاحظة أن عينات الفيروس تتحلل بسرعة كبيرة خارج الثلاجة ذات درجة الحرارة المنخفضة وتصبح غير معدية".



يذكر أن فيروس "هيندرا" حيواني المنشأ ينتقل إلى البشر. وقد انتشر عام 1994 في اسطبلات السباق في ضاحية هيندرا وأدى إلى مقتل مدرب و13 حصانا. وبعد ذلك الحين تفشى في جميع أنحاء استراليا، وأودى بحياة عدة أشخاص وبعض الحيوانات.



أما "ليسا" فهو فيروس مشابه لداء الكلب وهو مرض قاتل، في حين لم يسجل أي حالات غصتبة بشرية بفايروس "هانتا". (العربية)