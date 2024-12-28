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صحة
مشروبات عليك تجنبها عند تناول الدواء.. تعرف عليها
Lebanon 24
28-12-2024
|
23:00
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هل تتناول دوائك مع كوب من عصير الفاكهة أو الحليب دون تفكير، فقد لا يكون هذا هو الخيار الصحيح بالنسبة لك إذا تفاعل دوائك مع الطعام أو المشروب الذي تتناوله معه، فعندما يحدث هذا النوع من التفاعل، قد تزيد أو تقل تأثيرات الدواء، أو قد تؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها قد تتراوح من خفيفة إلى شديدة، لذلك من المهم أن تأخذ في الاعتبار كيفية تفاعل طعامك مع دوائك قبل الجمع بينهما، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".
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قد تتسبب بعض الأعشاب والفواكه الشائعة الاستخدام في فشل مفعول الدواء أو حدوث تغييرات خطيرة إذا تم تناولها مع الأدوية.. وفيما يلي بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنب تناولها مع الأدوية:
عصائر الفاكهة
يعد عصائر مثل الجريب فروت أو الحمضيات بشكل عام مثل البرتقال والليمون عند تناولها مع الأدوية قد تشكل مزيجًا خطيرًا محتملًا، ويمكن أن يؤثر على معدل ضربات القلب وضغط الدم مما يسبب أعراضًا مثل الصداع والدوار.
عصير التوت البري
قد يتفاعل عصير التوت البري مع الوارفارين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات INR (مقياس تخثر الدم) دون التسبب في النزيف، وخاصة مع المرضى كبار السن، وتشير الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في عصير التوت البري قد تتداخل مع الإنزيم (CYP2C9) المسئول عن تكسير الوارفارين، مما يؤثر على فعاليته، ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان عصير التوت البري وحده يسبب هذه الزيادة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الخضراوات الورقية الخضراء مع الوارفارين يمكن أن يقلل من آثاره المسيلة للدم، مما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.
القهوة
القهوة من المشروبات الغنية بالكافيين، ويمكن أن تتفاعل بشكل كبير مع موسعات الشعب الهوائية مثل الثيوفيلين، ونظرًا لأن كلًا من القهوة والثيوفيلين يحتويان على الزانثين، فإن تناول كميات كبيرة من القهوة أثناء تناول الثيوفيلين يزيد من خطر التسمم بالدواء، مما يؤدي إلى آثار جانبية مثل الغثيان والقيء والصداع والتهيج، بالإضافة إلى ذلك، تعمل كلتا المادتين على تحفيز الجهاز العصبي المركزي، مما قد يؤدي إلى تضخيم تأثيراتهما، ويُنصح المرضى أيضًا بتجنب الأطعمة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين، بالإضافة إلى عصير الجريب فروت، الذي يزيد من التوافر البيولوجي للثيوفيلين، مما يزيد من خطر الآثار الضارة، ويعد مراقبة مستويات الثيوفيلين أمرًا بالغ الأهمية للمرضى الذين يستهلكون القهوة بانتظام.
(اليوم السابع)
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