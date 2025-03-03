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صحة
مشروبات ضارة بعد الإفطار.. تجنبوها
Lebanon 24
03-03-2025
|
16:00
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هناك بعض المشروبات يقبل الكثيرون على تناولها بعد تناول وجبة الإفطار، دون الانتباه لمخاطر هذه المشروبات.
فما هي المشروبات لممنوع تناولها بعد الافطار؟
يوضح الدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية العلاجية، بالمعهد القومي للتغذية، أن هناك بعض المشروبات يمنع تناولها بعد وجبة الإفطار، وذلك لـ أضراراها على الجسم، مشيرًا إلى أنه من بينها المشروبات الغازية، نظرًا لأنها تسبب الانتفاخ وعسر الهضم، إلى جانب احتوائها على نسبة عالية من السكريات التي تؤدي إلى زيادة الوزن.
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وأضاف أستاذ التغذية العلاجية، أن تناول مشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة مباشرة بعد الإفطار يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، كما يعمل على زيادة إدرار البول مما يؤدي إلى فقدان السوائل والشعور بالعطش خلال الصيام.
كما أوضح حماد، أن العصائر المعلبة والمضاف إليها كميات كبيرة من السكر قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة الوزن، إلى جانب أنها لا توفر الترطيب الكافي للجسم.
ونصح استاذ التغذية العلاجية، بضرورة تناول المياه على فترات متقطعة بعد الإفطار لتعويض السوائل المفقودة، مع الاعتماد على العصائر الطبيعية غير المحلاة مثل عصير البرتقال أو الليمون، مع أهمية تناول المشروبات الدافئة مثل اليانسون والنعناع بعد الإفطار لتحسين عملية الهضم وتخفيف الشعور بالانتفاخ. (الكونسيلتو)
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