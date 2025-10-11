Advertisement

صحة

3 أدوات لا يجب مشاركتها مطلقاً مع الآخرين

Lebanon 24
11-10-2025 | 04:26
A-
A+
Doc-P-1428041-638957788992569114.webp
Doc-P-1428041-638957788992569114.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قد ينسى البعض أثناء السفر أو الزيارات العائلية منشفتهم أو ماكينة الحلاقة أو فرشاة الأسنان، فيلجأون لاستخدام أدوات الآخرين دون تردد.

لكنّ العلماء يؤكدون أن هذه العادة البسيطة قد تكون أخطر مما نتخيل، لأنها تسهل انتقال البكتيريا والفيروسات والفطريات القادرة على البقاء حية على الأسطح لفترات طويلة، بحسب تقرير نشره موقع "ScienceAlert" العلمي.
Advertisement
فقد أشارت دراسات عدة إلى أن المنسوجات الرطبة مثل المناشف تُعد بيئة مثالية لنمو الكائنات الدقيقة، ويمكن أن تظل صالحة لنقل العدوى لأسابيع أو حتى لأشهر.
وسُجّلت في الولايات المتحدة حادثة شهيرة بين لاعبي كرة قدم في مدرسة ثانوية أصيبوا بعدوى "البكتيريا العنقودية المقاومة للمضادات الحيوية" (MRSA) بعد تبادل المناشف، وكانت احتمالات العدوى لديهم أعلى بثماني مرات مقارنة بغيرهم.

ورجّح الباحثون حينها أن الإصابات تفاقمت بسبب الجروح الصغيرة الناتجة عن احتكاك اللعب، التي منحت البكتيريا منفذاً مباشراً إلى الجلد.
كذلك حذرت الأبحاث من أن مشاركة فرشاة الأسنان قد تنقل أمراضاً مثل "الالتهاب الكبدي الفيروسي C"، و"فيروس الهربس" البسيط (HSV-1) و"فيروس إبشتاين بار"، مشيرة إلى أنه حتى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينقلوا العدوى عبر اللعاب أو الدم الناتج عن نزيف اللثة.
كما وجدت مراجعات علمية أن فرش الأسنان قد تحتوي على بكتيريا ضارة مثل "إي كولاي" و"بكتيريا الزائفة" (Pseudomonas)، وأن بعض الفيروسات تبقى نشطة من يومين إلى ستة أيام على الأسطح البلاستيكية.
إلى ذلك تُعد شفرات الحلاقة الأكثر خطورة لأنها تلامس الدم مباشرة، وغالباً ما تُسبب جروحاً دقيقة في الجلد. وقد تسهم في انتقال الفيروسات المنقولة بالدم مثل "فيروسات الالتهاب الكبدي"، أو "فيروس الورم الحليمي البشري" (HPV) المسبب للثآليل الجلدية.

ولهذا ينصح الأطباء بعدم استخدام شفرات أو ماكينات حلاقة سبق أن استُعملت من قبل شخص آخر حتى داخل المنزل.
مواضيع ذات صلة
فيدان: واشنطن تملك أدوات الضغط على إسرائيل لكنها لا تستخدمها
lebanon 24
11/10/2025 13:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
3 أدوات منزلية شائعة قد تضر بالصحة.. ما هي؟
lebanon 24
11/10/2025 13:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أوبن إيه آي تُطلق أدوات جديدة وتتجه لبناء "منصة تريليونية"
lebanon 24
11/10/2025 13:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن: هناك أدوات كثيرة متاحة للولايات المتحدة وإسرائيل والرئيس ترمب أبلغ حماس بذلك
lebanon 24
11/10/2025 13:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

مدرسة ثانوية

المقاومة

الفيروس

شخص آخر

القادر

البشري

الفطر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:08 | 2025-10-11
00:17 | 2025-10-11
23:00 | 2025-10-10
15:30 | 2025-10-10
13:00 | 2025-10-10
10:47 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24