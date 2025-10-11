26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
3 أدوات لا يجب مشاركتها مطلقاً مع الآخرين
Lebanon 24
11-10-2025
|
04:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
قد ينسى البعض أثناء السفر أو الزيارات العائلية منشفتهم أو ماكينة الحلاقة أو فرشاة الأسنان، فيلجأون لاستخدام أدوات الآخرين دون تردد.
لكنّ العلماء يؤكدون أن هذه العادة البسيطة قد تكون أخطر مما نتخيل، لأنها تسهل انتقال البكتيريا والفيروسات والفطريات القادرة على البقاء حية على الأسطح لفترات طويلة، بحسب تقرير نشره موقع "ScienceAlert" العلمي.
Advertisement
فقد أشارت دراسات عدة إلى أن المنسوجات الرطبة مثل المناشف تُعد بيئة مثالية لنمو الكائنات الدقيقة، ويمكن أن تظل صالحة لنقل العدوى لأسابيع أو حتى لأشهر.
وسُجّلت في
الولايات المتحدة
حادثة شهيرة بين لاعبي كرة قدم في
مدرسة ثانوية
أصيبوا بعدوى "البكتيريا العنقودية
المقاومة
للمضادات الحيوية" (MRSA) بعد تبادل المناشف، وكانت احتمالات العدوى لديهم أعلى بثماني مرات مقارنة بغيرهم.
ورجّح الباحثون حينها أن الإصابات تفاقمت بسبب الجروح الصغيرة الناتجة عن احتكاك اللعب، التي منحت البكتيريا منفذاً مباشراً إلى الجلد.
كذلك حذرت الأبحاث من أن مشاركة فرشاة الأسنان قد تنقل أمراضاً مثل "الالتهاب الكبدي الفيروسي C"، و"
فيروس
الهربس" البسيط (HSV-1) و"فيروس إبشتاين بار"، مشيرة إلى أنه حتى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينقلوا العدوى عبر اللعاب أو
الدم
الناتج عن نزيف اللثة.
كما وجدت مراجعات علمية أن فرش الأسنان قد تحتوي على بكتيريا ضارة مثل "إي كولاي" و"بكتيريا الزائفة" (Pseudomonas)، وأن بعض الفيروسات تبقى نشطة من يومين إلى ستة أيام على الأسطح البلاستيكية.
إلى ذلك تُعد شفرات الحلاقة الأكثر خطورة لأنها تلامس الدم مباشرة، وغالباً ما تُسبب جروحاً دقيقة في الجلد. وقد تسهم في انتقال الفيروسات المنقولة
بالدم
مثل "فيروسات الالتهاب الكبدي"، أو "فيروس الورم الحليمي
البشري
" (HPV) المسبب للثآليل الجلدية.
ولهذا ينصح الأطباء بعدم استخدام شفرات أو ماكينات حلاقة سبق أن استُعملت من قبل
شخص آخر
حتى داخل المنزل.
مواضيع ذات صلة
فيدان: واشنطن تملك أدوات الضغط على إسرائيل لكنها لا تستخدمها
Lebanon 24
فيدان: واشنطن تملك أدوات الضغط على إسرائيل لكنها لا تستخدمها
11/10/2025 13:32:46
11/10/2025 13:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أدوات منزلية شائعة قد تضر بالصحة.. ما هي؟
Lebanon 24
3 أدوات منزلية شائعة قد تضر بالصحة.. ما هي؟
11/10/2025 13:32:46
11/10/2025 13:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أوبن إيه آي تُطلق أدوات جديدة وتتجه لبناء "منصة تريليونية"
Lebanon 24
أوبن إيه آي تُطلق أدوات جديدة وتتجه لبناء "منصة تريليونية"
11/10/2025 13:32:46
11/10/2025 13:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن: هناك أدوات كثيرة متاحة للولايات المتحدة وإسرائيل والرئيس ترمب أبلغ حماس بذلك
Lebanon 24
المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن: هناك أدوات كثيرة متاحة للولايات المتحدة وإسرائيل والرئيس ترمب أبلغ حماس بذلك
11/10/2025 13:32:46
11/10/2025 13:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
مدرسة ثانوية
المقاومة
الفيروس
شخص آخر
القادر
البشري
الفطر
قد يعجبك أيضاً
لشعر كثيف وصحي... اليك هذه النصائح الغذائية
Lebanon 24
لشعر كثيف وصحي... اليك هذه النصائح الغذائية
02:08 | 2025-10-11
11/10/2025 02:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل اللجوء إلى الأدوية والجراحة.. اليكم العلاج الاقوى للمفاصل
Lebanon 24
قبل اللجوء إلى الأدوية والجراحة.. اليكم العلاج الاقوى للمفاصل
00:17 | 2025-10-11
11/10/2025 12:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
التدخين وتأثيره على تشوهات الجنين
Lebanon 24
التدخين وتأثيره على تشوهات الجنين
23:00 | 2025-10-10
10/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي فوائد البصل الصحية
Lebanon 24
هذه هي فوائد البصل الصحية
15:30 | 2025-10-10
10/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميًا؟
Lebanon 24
هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميًا؟
13:00 | 2025-10-10
10/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
13:50 | 2025-10-10
10/10/2025 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
15:30 | 2025-10-10
10/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
10:08 | 2025-10-10
10/10/2025 10:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
09:22 | 2025-10-10
10/10/2025 09:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يسابق الوقت
Lebanon 24
الجيش يسابق الوقت
09:00 | 2025-10-10
10/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:08 | 2025-10-11
لشعر كثيف وصحي... اليك هذه النصائح الغذائية
00:17 | 2025-10-11
قبل اللجوء إلى الأدوية والجراحة.. اليكم العلاج الاقوى للمفاصل
23:00 | 2025-10-10
التدخين وتأثيره على تشوهات الجنين
15:30 | 2025-10-10
هذه هي فوائد البصل الصحية
13:00 | 2025-10-10
هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميًا؟
10:47 | 2025-10-10
تحذير علمي.. النشر ليلاً على وسائل التواصل يهدد صحتك النفسية؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
11/10/2025 13:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
11/10/2025 13:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
11/10/2025 13:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24