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بعد دخول الفصائل المسلحة إلى المدينة.. الجيش السوري يغلق الطرق المؤدية إلى حلب
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ضابط بالجيش السوري لرويترز: عشرات من قوة الرضوان التابعة لحزب الله ينسحبون من حمص بعد اتخاذ قرار مع الجيش بأنه لم يعد من الممكن الدفاع عن المدينة
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الجيش السوري: لا صحة للأنباء عن دخول المسلحين إلى مدينة حمص
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