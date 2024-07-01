ما قاله عن الإتفاق مع "الحزب" لافت... سموتريتش: يجب إقامة منطقة عازلة بجنوب لبنان

أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى أنه " يجب شن حرب وإقامة منطقة عازلة بجنوب لبنان بدلا من إبقاء هذه المنطقة في أرضنا".



ونقلت القناة 7 الإسرائيلية عن سموتريتش قوله إن "الاتفاق مع حزب الله لا يساوي قيمة الورق الذي كتب عليه"، لافتاً إلى أنه "إذا أجلنا قرار الحرب وتقويض قدرة حزب الله، فسنتكبد ثمنا باهظا وآلاف القتلى".

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