Advertisement

لبنان

"الحرب الاعلامية" ستتصاعد!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-07-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1218204-638555062386806359.png
Doc-P-1218204-638555062386806359.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت مصادر مطلعة ان "الحرب الاعلامية" بين "حزب الله" واسرائيل ستستكمل بشكل كبير في المرحلة المقبلة، حيث تحاول تل ابيب بجهد انتاج ونشر مقاطع مصورة للرد على فيديوهات الحزب وتحديدا "فيديو الهدهد".
وبحسب المصادر فإن الحزب سينشر مقاطع مصورة جديدة من جبهات غير جبهة جنوب لبنان وسيكون لها وقع كبير، اضافة الى نشر اجزاء اخرى لـ" الهدهد" كما بات مرجحا لدى المتابعين والمقربين من حارة حريك.
Advertisement
وترى المصادر ان هناك اعتقادا سائدا ان هذه المقاطع المصورة تلعب دورا جديا في تعديل مواقف وقرارات اصحاب القرار في تل ابيب لانها لا تؤثر على المسؤولين والمعنيين فقط، انما على الرأي العام الذي يمارس بدوره  ضغوطا حقيقية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:34 | 2024-07-02
04:25 | 2024-07-02
05:09 | 2024-07-02
05:00 | 2024-07-02
04:38 | 2024-07-02
04:30 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24