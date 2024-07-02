مذكرة تعاون بين مركز الملك سلمان والهيئة العليا للإغاثة.. وميقاتي يؤكد: السعودية كانت دائما إلى جانب لبنان

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تمّ توقيع قبل ظهر اليوم الثلاثاء مذكرة تعاون بين مركز الملك سلمان للاغاثة والهيئة العليا للاغاثة في لبنان في السرايا الحكومي.وأعلن السفير السعودي وليد البخاري خلال حفل التوقيع أن المملكة ستقدم مساهمة مالية بقيمة عشرة ملايين دولار من خلال مركز الملك سلمان.وأضاف: "يأتي هذا الدعمُ امتدادًا لحرصِ القيادةِ الرشيدة في المملكة على دعم العمل الإنسانيِ والإغاثيِ، وتحقيق الاستقرارِ والتنميةِ في الجمهوريةِ اللبنانيةِ".وأشار البخاري الى أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعد مركزًا دوليًا رائدًا لإغاثةِ المجتمعات التي تُعاني من الكوارثِ والأزماتِ، بهدف مساعدتِها ورفعِ معاناتِها لتعيشَ حياةً كريمة"، لافتًا إلى أن "هذا الدعم الذي تقدمُه المملكةُ، يأتي استمرارًا لمسيرةِ التضامنِ التي تنتهِجُها المملكةُ تجاهَ الشعبِ اللبنانيِّ الشقيق، انطلاقًا مما يمليه علينا واجبُ الأخوّةِ العربيةِ الأصيلة".من جهته، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان المملكة العربية السعودية كانت وستبقى الشقيق الأكبر للبنان وتسعى في كل المحافل العربية والدولية للمحافظة على أمنه واستقراره وسلامته ووحدة أبنائه.ولفت ميقاتي في كلمة له خلال مراسم توقيع مذكرة التعاون المشترك بين مركزِ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهيئة العليا للإغاثة اللبنانية إلى ان "العلاقة الأخوية المتينة التي تجمع بين لبنان والمملكة العربية السعودية الشقيقة زادتها السنوات عمقا ورسوخا وكانت فيها المملكة الى جانب لبنان وصمام الأمان الذي حفظ وحدة اللبنانيين".وقال ميقاتي: "نتمسك بتنفيذ اتفاق الطائف كاملا والذي لا يزال يُشكّل الإطار المناسب لإدارة شؤون البلاد وعمل المؤسسات الدستورية".وأشار إلى انه في كل اللقاءات التي عقدها مع الأمير محمد بن سلمان عبّر عن دعمه للبنان للخروج من أزمته ودعم مؤسساته ولكن شرط تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة وقيام المؤسسات اللبنانية بدورها الكامل لا سيما لجهة انتخاب رئيس جديد للبنان، معتبرا ان هذه المسؤولية تقع علينا حكما نحن اللبنانيين والمطوب منا أولا وأخيرا أن نقوم بواجباتنا بدعم من الدول الصديقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية".وأضاف ميقاتي: "من استطاع نقل المملكة وشبابها الى المواقع القيادية والريادية التي وصلوا إليها وتحويل المملكة الى بلد منتج بكل ما للكلمة من معنى في فترة قصيرة ليس صعباً عليه أن يكون العضد لأشقائه في لبنان"وختم بالقول: "نتطلع الى رعاية المملكة ولفتتها الأخوية تجاه بلدي لبنان ليتمكن من النهوض من جديد".لقراءة كلمة الرئيس ميقاتي كاملة