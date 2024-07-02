في حال اندلاع حرب بين "حزب الله" وإسرائيل... بلدُ عربيّ سيتضرّر بشدّة ما السبب؟

قال تقرير لموقع "غلوبس" الإسرائيلي، إنّ تدفقات الغاز الإسرائيلية إلى مصر قد تتوقف تمام، إذا ما تطوّر التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل إلى حرب شاملة تكون فيها منصات الغاز هدفا للضربات العسكرية.



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ووفقا للتقرير، هناك مخاوف إسرائيلية قوية من إلحاق أضرار بالبنية التحتية الاستراتيجية، ومن أبرزها منصات الغاز، التي من المتوقع أن تكون أهدافا رئيسية لصواريخ "حزب الله" والطائرات المسيّرة. ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة "إيكو" والمحاضر في جامعة رايخمان الدكتور أميت مور قوله إنه "من المرجح بشكل كبير أن تؤدي حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله إلى توقف كامل لإنتاج الغاز من الحقول الإسرائيلية الثلاثة بناء على قرار المؤسسة الأمنية لحماية منصات الإنتاج والعاملين فيها من التعرض لصواريخ حزب الله".ووفقا للتقرير، هناك مخاوف إسرائيلية قوية من إلحاق أضرار بالبنية التحتية الاستراتيجية، ومن أبرزها منصات الغاز، التي من المتوقع أن تكون أهدافا رئيسية لصواريخ "حزب الله" والطائرات المسيّرة.

وأشار إلى أنه "على عكس البنى التحتية الحيوية الأخرى، فإن إغلاق منصات الغاز، إذا حدث، لن يلحق الضرر بإسرائيل فحسب، بل بمصر أيضا". (سبوتنيك)