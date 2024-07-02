Advertisement

لبنان

تضارب وإطلاق نار قرب مدرسة في القبة.. هذا سببه

Lebanon 24
02-07-2024 | 12:37
A-
A+
Doc-P-1218426-638555463407506476.jpg
Doc-P-1218426-638555463407506476.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بحصول اشكال بين كل من المدعو "ع.ط" و "م" من جهة و"ا.ح" من جهة اخرى، بالقرب من مدرسة الفرابي في القبة.


ووفقاً للمعلومات، تطور الاشكال الى تضارب ليتدخل احد الاشخاص المجهولين ويطلق النار في الهواء، من دون وقوع اصابات، ويفر هارباً. 
Advertisement


وعرف أن الاشكال الذي حصل هو على خلفية أجار محل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:35 | 2024-07-02
16:25 | 2024-07-02
16:16 | 2024-07-02
16:04 | 2024-07-02
16:00 | 2024-07-02
15:42 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24