تضارب وإطلاق نار قرب مدرسة في القبة.. هذا سببه

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بحصول اشكال بين كل من المدعو "ع.ط" و "م" من جهة و"ا.ح" من جهة اخرى، بالقرب من مدرسة الفرابي في القبة.ووفقاً للمعلومات، تطور الاشكال الى تضارب ليتدخل احد الاشخاص المجهولين ويطلق النار في الهواء، من دون وقوع اصابات، ويفر هارباً.وعرف أن الاشكال الذي حصل هو على خلفية أجار محل.