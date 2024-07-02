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لبنان

خبر حزين جداً من زوق مصبح.. أم تدهس طفلها بالخطأ!

Lebanon 24
02-07-2024 | 16:16
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أفادت قناة "ال بي سي" بأن سيدة دهست طفلها البالغ من العمر 3 سنوات عن طريق الخطأ مساء اليوم الثلاثاء، في محلة ادونيس في زوق مصبح.
ووفقاً للمعلومات، الحادثة تسبب بوفاة الطفل فورا.

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ادونيس

زوق مصبح

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