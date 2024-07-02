خبر حزين جداً من زوق مصبح.. أم تدهس طفلها بالخطأ!

أفادت قناة "ال بي سي" بأن سيدة دهست طفلها البالغ من العمر 3 سنوات عن طريق الخطأ مساء اليوم الثلاثاء، في محلة ادونيس في زوق مصبح.

ووفقاً للمعلومات، الحادثة تسبب بوفاة الطفل فورا.