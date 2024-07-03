صليبا: البعض ينتظر المفاتيح الخارجية

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نبّهت النّائبة نجاة عون صليبا في حديث الى "صوت كل لبنان" الى ان "احتمال تمدّد الحرب على لبنان قائم في حال لم تنجح مساعي التهدئة"، معتبرة ان "مفتاح الحلّ يبقى لدى حزب الله الذي حصر قرار الحرب والسلم في لبنان بيده".وفي الرئاسة، اشارت صليبا الى "استهتار يُمارس في حق النظام والدستور عبر فرض معادلة اما الرئيس الذي نريد او تطيير النصاب"، وقالت: "ان الاستحقاق من مسؤولية النواب المئة وثمانية وعشرين، الا ان البعض ينتظر المفاتيح الخارجية التي تأتي دائماً على حساب الشعب اللبناني".